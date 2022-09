Kein Erfolg: Der russische Discounter in Opwijk muss nach nur 3 Monaten schon schließen

Die russische Supermarktkette kündigte die baldige Schließung der ersten belgischen Filiale über ihre Facebook-Seite an. Trotz der sehr niedrigen Preise war der Markt nicht rentabel.

Opwijks Bürgermeisterin Inez De Coninck (N-VA) ist eher erleichtert: „Ich habe davon in den sozialen Medien gehört. Ich bin hier absolut nicht traurig drum. Durch die Situation in der Ukraine fühlte es sich nicht gut an, eine russische Kette in unserer Gemeinde zu haben. Allerdings finde ich die Schließung sehr frappant, denn die Preise in diesem Supermarkt waren effektiv ein Stück niedriger als anderswo.“

Mere warb und wirbt damit, dass man Produkte anbietet, die bis zu 20 % günstiger sind als die, die in den billigsten Supermärkten zu finden sind. Die Kette betreibt etwa 2.500 Filialen in mehreren europäischen Ländern und die Ambition, auch hier in Belgien fußzufassen, war groß.

Auch wenn der Markt in Opwijk nicht ankam, bleibt Mere zuversichtlich, sich in Belgien am Markt behaupten zu können. Das Unternehmen sucht Ladenlokale in Antwerpen, Brüssel, Brügge, Gent und Löwen, um neue Filialen zu eröffnen.