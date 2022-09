Nach Morden und Mordversuchen: Behördlicher Aufnahmestopp für das Seniorenheim in Oostrozebeke

Die flämische Landesagentur für Pflege und Gesundheit hat für das Seniorenwohnheim De Rozenberg (Foto) in Oostrozebeke in der Provinz Westflandern einen Aufnahmestopp für neue Bewohner verfügt. Die Behörde begründet dies mit Mängeln, die bei einer Inspektion jüngst zutage kamen. Vor einigen Tage wurde bekannt, dass in diesem Wohnheim Senioren mit Insulininjektionen ermordet worden sind und dass es zudem einige entsprechende Mordversuche gegeben hatte.