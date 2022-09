Royals in Belgien: Prinzessin Maria Laura hat standesamtlich geheiratet

Bei der Zeremonie im Rathaus von Brüssel waren am Samstagmorgen 35 Personen mit dabei: Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz und die Geschwister von Maria Laura, die Eltern, die Geschwister und die Großmutter von William Isvy, König Philippe und Königin Mathilde, Alt-König Albert II. und Alt-Königin Paola, Prinzessin Delphine und ihr Gatte Jim O’Hare sowie Prinz Laurent und Prinzessin Claire mit ihren Kindern.

König Albert hatte sichtlich Mühen, die Treppen zum Rathaus zu erklimmen und Königin Paola betrat das Rathaus am Arm von Brüssels Bürgermeister Philippe Close (PS). Am Samstagnachmittag findet die kirchliche Trauung in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula in Brüssel statt.