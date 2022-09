Royals in Belgien: Prinzessin Maria Laura und William Isvy haben kirchlich geheiratet

Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit am Samstagmorgen im Rathaus von Brüssel haben Prinzessin Maria Laura und William Iscy am Samstagnachmittag in der Brüsseler Kathedrale Kathedrale St. Michael und St. Gudula auch kirchlich geheiratet. Auf den Treppen zur Kathedrale wehte ein starker Wind und es war nicht leicht, den Schleier des Brautkleids der Prinzessin im Zaum zu halten, wie unser Video zeigt.