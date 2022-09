Union besiegt Union: Gute Woche für den belgischen Fußball auf europäischer Ebene

In der Europa League gewann die Brüsseler Union gegen die Berliner Union und damit gelang dem Aufsteiger der letzten Saison und Vizemeister ein perfekter Start in den europäischen Fußball nach Jahrzehnten in unteren Ligen in Belgien. Union Saint-Gilloise gewann in Berlin mit 1:0 nach einem Treffer von Senne Lynen (Foto oben) gegen Ende der ersten Halbzeit. „Wir wollten zeigen, wer die echte Union ist“, lachte Stürmer Dante Vanzeir nach dem Spiel…

Auch in der Conference League gab es für die Belgier keine Niederlage, wenn hier auch noch Luft nach oben ist. Belgiens Rekordmeister RSC Anderlecht gewann mit 1:0 gegen Silkeborg IF aus Dänemark mit einem späten Strafstoß und AA Gent trennte sich von Molde FK aus Norwegen mit einem torlosen Unentschieden.

Damit steht jetzt die Frage nach dem Koeffizienten für die UEFA-Platzierung im Raum, denn davon hängt auch ab, wie viele belgische Mannschaften an europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Hier ist Belgien derzeit mit Österreich auf dem 9. Rang. Doch hier zu bleiben, wäre essentiell, denn ein Platz in der Top-10 sorgt eben für eine bessere Aussicht im Hinblick auf Champions League, Europa League und/oder Conference League. Möglich wäre bei ähnlich guten Leistungen, wie in dieser Woche, Schottland vom 8. Platz im UEFA-Ranking zu verdrängen. Portugal, derzeit auf Rang 7, ist aber außer Reichweite…