Vor dem Auftakt des Brüsseler Terrorprozesses: Farisi-Bruder festgenommen - Abdeslam bei der Vorverhandlung nicht dabei

Salah Abdeslam kommt nicht zum Prozessauftakt

Salah Abdeslam, einer der radikal-islamistischen Terroristen, die sowohl an den Anschlägen in Paris, als auch in Brüssel beteiligt war, wird nicht an der Vorverhandlung zum Start des Prozesses teilnehmen. Nach Ansicht seines Anwalts ist dies nicht zwingend vorgeschrieben. Deshalb verzichte sein Mandant auf einen Gefangenentransport mit den entsprechenden Begleiterscheinungen.



Abdeslam werde erst zum eigentlichen Prozessbeginn im Gerichtsaal anwesend sein, hieß es dazu. Der konkrete Prozess beginnt am 10. Oktober 2022 mit der Zusammenstellung der Jury des Schwurgerichts.

Salah Abdeslam ist im Juli dieses Jahres in Paris wegen seiner Teilnahme an den Anschlägen im November 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Inzwischen hat ihn die französische Justiz für den Brüsseler Terrorprozess an die belgischen Kollegen überstellt. Hier steht er als Mittäter vor Gericht.