Die hohen Energiepreise treffen die Gastronomie in Belgien mit voller Wucht

Die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, trifft die Gastronomie in Belgien viel härter als die Coronakrise. Damals sorgten Politik und Behörden in Bund, Ländern und Regionen für schnelle Hilfe und Unterstützungsmaßnahmen. Doch jetzt sind noch keine Hilfen in Sicht, auch wenn sie geplant werden, wie z.B. im belgischen Bundesland Flandern.