Flandern: Eine neue touristische Route verbindet 7 Schlösser entlang der Schelde

Flanderns Tourismusministerin Zuhal Demir (N-VA) hat am Samstag im Schloss von Bornem (Foto) die neue touristische Route entlang der Schelde vorgestellt. Diese Route verbindet insgesamt 7 Schlösser entlang dieses Flusses zwischen dem Gravensteen in Gent und dem Steen in Antwerpen. „Schlösser der Schelde“ soll diese historischen Gebäude und andere sehenswerte Punkte am Schelde-Ufer in den Fokus rücken.