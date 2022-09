Flandern zahlt Absolventen eines Pflegestudiums 1.000 €: "Arbeit von unschätzbarem Wert"

Wohlfahrtsministerin Crevits will damit diese Ausbildung attraktiver gestalten: „Es ist wichtig, anzuregen, dass sich viele junge Leute für den Pflegesektor entscheiden. Wir müssen diese Jobs angenehmer machen und damit auch die Ausbildung besser werten“, so die flämische Christdemokratin, die dies für einen Schritt in die richtige Richtung hält: „Mit dieser Vergütung geben wir den Absolventen dieses Studiums ein deutliches Signal: Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert.“

Derzeit wird geprüft, ob man diese Prämie in Flandern jetzt allen Absolventen eines Pflege-Bachelors auszahlen soll, doch dazu braucht es eine strukturelle Regelung. Crevits schaut dabei auf die belgische Bundesebene, denn die Aufwertung dieses Studiums verlangt ein Statut und zwar das in Flandern VOI genannte Statut, das für „Krankenpflegerin/Krankenpfleger in Ausbildung“ steht. Dies ist aber föderale Materie.