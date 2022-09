Historisch! Remco Evenepoel gewinnt die Vuelta: Zum ersten Mal seit 1978 gewinnt ein Belgier eine große Rundfahrt

Die Königsetappe der Vuelta sorgte am Samstag für die Vorentscheidung in der Gesamtwertung der Vuelta: Der Belgier Remco Evenepoel (Quick Step) verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung souverän und gewinnt die Spanienrundfahrt im Roten Trikot in Madrid. Der Sieg Evenepoels war am Samstag bei der 20. Etappe über 181 km und 5 Bergwertungen zum Puerto de Navacerrada zu keiner Zeit in Gefahr. Er gewann die dreiwöchige Spanienrundfahrt und gewinnt damit als erster Belgier seit 1978 eine der großen Rundfahrten für Radprofis.