Schadstoffausstoß verringern: Bald Tempo 100 auf den wallonischen Autobahnen?

Ziel ist, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch nach unten zu drängen. Minister Henry will den Schadstoffausstoß in diesem Bereich bis 2030 um 55 % zurückschrauben.

Das Senken des Tempolimits auf 100 km/h sei aber nur ein Teil von möglichen Maßnahmen sagte Henry am Sonntag gegenüber VRT NWS: „Es geht dabei im 2 % des Ausstoßes via Transport. Das ist also nichts. Es ist in erster Linie eine Energieeinsparung und demnach eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Und es ist positiv für das Budget der Haushalte und für unsere Sicherheit.“

Henry unterstrich bei seiner Aussage auch, dass diese Maßnahme viele positive Folgen habe, „doch, es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wenn wir das nicht machen, dann müssen wir andere Maßnahmen ergreifen, um unsere Ziele zu erreichen.“

Das könnte dann auch andere Bereiche treffen, z.B. Wirtschaft und Industrie. Das Beispiel in den Niederlanden, wo seit geraumer Zeit schon Tempo 100 auf den Autobahnen zeigt, dass dies sowohl im Bereich Energiesparen und Schadstoffausstoß funktioniert, als auch im Bereich Verkehrssicherheit.