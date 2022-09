Sint-Lambrechts-Woluwe verkauft seine historisch wertvolle Wassermühle

Die „Lindekemalemolen“ wird in der Geschichtsschreibung zum ersten Mal im Jahr 1129 erwähnt und ist damit eine der ältesten Wassermühlen in der Brüsseler Hauptstadtregion überhaupt. Im Laufe des 12. Jahrhunderts gaben die Besitzer der Mühle, reiche Adelige, die Mühle in die Obhut der Norbertiner-Abtei van Park in Heverlee bei Löwen (Flämisch-Brabant).

Seit 1989 steht die Wassermühle unter Denkmalschutz. Auch aus diesem Grunde bleibt die Gemeinde Sint-Lambrechts-Woluwe Besitzerin des Mühlrades, weil dies das am stärksten symbolträchtige Element des Anwesens ist, wie aus dem Kabinett von Bürgermeister Olivier Maingain (Défi) gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ verlautete.

Die Gemeinde verlangt von einem Käufer, dass die Mühle wieder ans Laufen gebracht wird, doch dies „verlangt spezifisches Fachwissen für die Restauration und für die Wiederinbetriebnahme der Mühle.“

Der Gemeinde gehört die „Lindekemalemolen“ an der Jean-François Debeckerlaan seit 1955. Sie fungierte jahrhundertelang als Kornmühle, doch seit dem 19. Jahrhundert wurde hier auch Papier hergestellt. Seit 1970 ist das Gebäude ein Restaurant, das gediegene französische Küche anbietet. Zu diesem Zweck sind teile des Anwesens umgebaut worden.