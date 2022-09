Wasserstoff-Pipeline und -Züge zwischen Antwerpen und Duisburg

Der Duisburger Hafen und der Port of Antwerp-Bruges wollen gemeinsam zentraler Wasserstoff-Hub von Europa werden. Die beiden Häfen wollen beim Thema Energiewende kooperieren und sich gemeinsam als zentrale Wasserstoff-Hubs entwickeln sowie im Zuge dessen die entsprechenden Verkehrsverbindungen optimieren. Der Duisburger Hafen hat in Belgien eine langfristige Partnerschaft mit dem Hafen von Antwerpen vereinbart, wie die WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) in dieser Woche nach dem Arbeitsbesuch der flämischen Landesregierung in NRW meldete.