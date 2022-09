Wie die Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB mit den steigenden Energiekosten umgehen will

Die steigenden Energiekosten gehen auch nicht an der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB vorbei, doch vorerst sollen die Fahrgäste davon nichts mitbekommen. Die Gesellschaft will die steigenden Kosten mit Energieankäufen auf verschiedenen Ebenen und in Scheiben sowie mit Maßnahmen zur Nachhaltigkeit decken.

Pro Jahr verbraucht die MIVB/STIB etwa 250 GWh (Gigawatt-Stunden) Strom für ihr Straßenbahn- und Metronetz sowie für das Laden der Flotte an elektrisch betriebenen Bussen, bzw. von Hybrid-Bussen. Hinzu kommen noch die Beleuchtung der Gebäude und der Stationen auf dem gesamten Brüsseler Verkehrsnetz. Das entspricht in etwa 0,3 % des gesamten Energieverbrauchs in Belgien. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Privathaushalt mit 2 Kindern in unserem Land verbraucht per anno etwa 3.500 kWh (Kilowatt-Stunden).

Die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB geht davon aus, dass sich deren Energierechnung im kommenden Jahr auf 432 Mio. € belaufen wird - fast eine Verdoppelung der Energierechnung, die für das laufende Jahr 2022 erwartet wird. Die Bahn will deshalb nachts die Beleuchtung der Bahnsteige in den Stationen dämpfen und die Heizung in den Wartesälen nicht höher als 15°C setzen. Die MIVB/STIB hingegen hält es für problematisch, derzeit einzuschätzen, in welchem Maße die Energiepreise noch steigen werden.

