Anschläge von 2016: Der Terrorprozess in Brüssel beginnt mit der Vorverhandlung

10 Verdächtige stehen vor dem Schwurgericht

Zehn der 13 mutmaßlichen Terroristen, die im Verdacht stehen an den Anschlägen vom 22. März 2016 in Brüssel beteiligt gewesen zu sein, werden sich vor einem Schwurgericht verantworten müssen. Die Brüsseler Ratskammer entschied am 17. September 2021, folgende Personen wegen 32 terroristischen Morden und 687 versuchten terroristischen Morden anzuklagen: Osama Krayem und Mohamed Abrini, die beiden Terroristen, die sich letztendlich nicht selbst in die Luft sprengten, Salah Abdeslam, einer der Attentäter von Paris am 15. November 2015, der auch mit die Brüsseler Anschläge plante, aber vorher festgenommen wurde, sowie Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi und Hervé Bayingana Muhirwa, die den Terroristen geholfen hatten, z.B. mit Wohnungen und anderen Hilfeleistungen. Der mutmaßliche Drahtzieher hinter den Anschlägen, Oussama Atar, ist vermutlich in Syrien ums Leben gekommen, was aber nicht mit Sicherheit bestätigt wird, ist auch angeklagt. Hinzu kommen noch die Farisi-Brüder Smail und Ibrahim, die Terroristen ebenfalls Unterschlupf gewährt hatten.