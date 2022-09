Corona: In Belgien startet die neue Booster-Impfkampagne

An diesem Montag beginnt in Belgien die herbstliche Booster-Impfkampagne zur weiteren Auffrischung des Schutzes vor dem Coronavirus und seinen neuen Varianten, wie Omikron. Im belgischen Bundesland Flandern wurden dazu 80 Impfzentren geöffnet. Zunächst sind die Risikogruppen an der Reihe und in einer weiteren Phase der Rest der Bevölkerung. Diese zweite Booster-Impfung ist eine freiwillige Angelegenheit.