Dieses Jahr wurden bereits über 3 Millionen Bußgeldbescheide für zu schnelles Fahren in Belgien verschickt

Die Verkehrspolizei in Belgien hat inzwischen 35 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die zu dem Zweck angeworben wurden, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Auch dies mag die hohe Zahl der Verfahren erklären.

Bis zum Ende des Jahres werden die Verkehrs- und die Lokalpolizei bis zu 30 weitere Beamten einstellen und ausbilden, um im Straßenverkehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Übertriebene Geschwindigkeit bleibt neben Alkohol oder Drogen am Steuer sowie der Nutzung von mobilen Kommunikationsgeräten, wie Handys oder Smartphones, die wichtigste Ursache für Verkehrsunfälle in unserem Land.

In diesem Zusammenhang kündigte Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) an, dass entsprechende Bußgelder auch in Raten gezahlt werden können, falls es überführte Geschwindigkeitsübertreter in diesen Zeiten von hoher Inflation und steigenden Energiepreisen schwer haben, ihre Strafzettel zu begleichen.