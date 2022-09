Im Genter Hafen wird der erste Kornfrachter, der aus der Ukraine kam, entladen

Seit Samstag ist die „Zhe Hai 505“, ein chinesischer Frachter, im Hafen von Gent festgemacht. Seit Montagmorgen wird ihre Ladung von 30.000 Tonnen Raps gelöscht. Diese Entladung soll bis Mittwoch dauern, oder vielleicht länger, falls es regnen sollte. Der Raps, der mit diesem Frachter aus der Ukraine gekommen ist, wird danach zu verschiedenen Unternehmen in Westeuropa weitertransportiert.

Dies ist der erste Kornfrachter, der seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, Belgien erreichte. Normalerweise werden in diesem Hafen pro Jahr rund 1 Million Tonnen Korn, Raps oder Weizen gelöscht oder umgeladen.

Der chinesische Frachter brauchte etwa 2 Wochen für seine Fahrt von Odessa in der Ukraine zum Scheldehafen von Gent in Ostflandern. Laut Kapitän Xiaojian Wang verlief die Fahrt ohne Zwischenfälle: „Wir sind dem internationalen Korridor gefolgt. Als wir die ukrainische Grenze überfuhren, kam die ukrainische Armee an Bord, um zu kontrollieren. Danach konnten wir weiterfahren.“

Bisher, seit dem „Kornabkommen“, konnten erst 2 Millionen Tonnen Korn die Ukraine per Schiff verlassen. Möglicherweise wird das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine Mitte November verlängert, doch der russische Präsident Wladimir Putin ist schon jetzt unzufrieden, weil seiner Ansicht nach zu viel Korn aus der Ukraine in Europa ankommt, statt in die Dritte Welt geliefert zu werden, um dort Hungersnöte zu vermeiden.