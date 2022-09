Manneken Pis in Brüssel ist mit gelber Farbe beschmiert worden

Erste Bilder des beschmierten Brüsseler Pinkelmännchens tauchten bereits am frühen Sonntagmorgen in den sozialen Medien auf. „Es stimmt, dass Vandalen die Figur beschmiert haben“, bestätigte Carla Lonneville, die Sprecherin der Polizeizone Brüssel Hauptstadt/Elsene, gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ.

Inzwischen machen Gerüchte die Runde, nach denen der Vorfall in Zusammenhang mit einer Feier in Brüssel aus Anlass des Nationalen Feiertags der spanischen Region Katalonien stehen könnte. Doch dieser Link konnte von keiner Seite her bestätigt werden.

„Auf Manneken Pis sind zahlreiche Kameras gerichtet. Wir analysieren diese Bilder und haben Ermittlungen aufgenommen“, so die Polizeisprecherin weiter zu diesem Vorfall.