"Unsere Natur": Filmemacher drehten 2,5 Jahre lang Bilder zur Flora und Fauna in Belgien

Viele Zeitgenossen gehen gerne in der heimischen Natur wandern oder spazieren und entdecken dabei, was dort geschieht. Doch in unserer Natur passieren viele Dinge, die Normalsterbliche nur erahnen können. Jetzt haben sich Dokumentarfilmer zusammengetan und 2,5 Jahre lang die Flora und Fauna in Belgiens Naturlandschafen beobachtet. Das Resultat ist eine Reportagereihe mit dem Titel „Unsere Natur“.