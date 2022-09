Belgische Energieregulierungsbehörde kommt mit Empfehlungen zur Linderung der Energiekrise

Die CREG hat auch die überschüssigen Gewinne im Energiesektor gründlich berechnet, wie am vergangenen Freitag bekannt wurde. So rechnete CREG im Januar damit, dass die vier jüngsten Kernreaktoren in diesem Jahr im günstigsten Fall 1,633 Milliarden Gewinn machen würden. Inzwischen aber liegen die Schätzung bereits bei 2,205 Milliarden, was mehr als eine halbe Milliarde zusätzlich bedeutet.



Der Energieregulator schlägt vor, bestimmte, bereits heute bestehende Steuern auf Kernenergie zu erhöhen. Einige dieser Gebühren wurden sogar schon festgelegt, als die Leistung der Kernreaktoren noch viel geringer war.