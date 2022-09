Kinder in Mol, Dessel und Retie: zu viel Pestizide im Körper. Kein akutes Risiko, aber Exposition begrenzen

Zum zweiten Mal wurden im Rahmen der so genannten 3xG-Studie bei 212 Kindern aus den Gemeinden Dessel, Mol und Retie, die heute sieben Jahre alt sind, Blut- und Urinproben auf Umweltschadstoffe untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder in den drei Gemeinden im Vergleich zu anderen europäischen Studien durchschnittlich höhere Pestizidwerte aufweisen. Konkret handelt es sich um Insektizide, die im Mais- und Kartoffelanbau, aber auch im Haushalt eingesetzt werden. "Ein Hausmittel gegen Ameisen, ein Mückenspray oder ein Flohmittel für Haustiere kann diese Pestizide enthalten", sagt die Forscherin Michelle Laeremans vom flämischen Forschungsinstitut VITO in Mol. Es wurde auch Glyphosat gefunden, ein Herbizid, das in Flandern seit 2018 für den privaten Gebrauch verboten ist, aber immer noch in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzt wird.