Kritik an KBC-Werbung: Mitten in der Krise wirbt die Bank für Kredite gegen teure Zinsen

In einer schriftlichen Antwort betont die KBC, dass es sich nicht um eine gezielte Werbekampagne handelt. "Dass die Nachricht zu einem Zeitpunkt erscheint, an dem einige Kunden Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnung zu bezahlen, ist rein zufällig", heißt es. Und weiter: "Wenn Kunden KBC Mobile starten oder schließen, erhalten sie regelmäßig eine allgemeine Nachricht, die eine Aktion oder ein Produkt hervorhebt. Diese Meldungen wechseln sich regelmäßig ab und sind nicht kundenspezifisch. Es handelt sich also nicht um personalisierte oder gezielte Werbung, die auf eine bestimmte Kundensituation oder ein aktuelles Thema eingeht.” Die KBC hat ihre Entschuldigung angeboten und darauf hingewiesen, dass sie vorher prüft, ob ein Kunde finanziell in der Lage ist, das Angebot in Anspruch zu nehmen.