Rekord: Verteidigungsministerium will 2023 rund 4.210 neue Mitarbeiter einstellen

Das belgische Verteidigungsministerium will im nächsten Jahr 4.200 Mitarbeiter einstellen, sowohl in den militärischen als auch in den zivilen Abteilungen. Mit dieser Rekordzahl sollen die leeren Stellen, die durch Tausende von Mitarbeitern, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, aufgefüllt werden.