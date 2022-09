Schwerer Vorfall bei Citribel in Tienen: Nach Kündigung greift Mann drei Kollegen an

Nach Angaben des Sicherheitsbeauftragten deutet alles auf einen Akt sinnloser Gewalt hin. Der Arbeitnehmer hatte ein Bewertungsgespräch mit zwei seiner Vorgesetzten geführt. Als sich herausstellte, dass sein Vertrag bei dem Zitronensäurehersteller in Tienen (Provinz Flämisch-Brabant) nicht verlängert wurde, "sind bei ihm die Sicherungen durchgebrannt", so der Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens. Er hat die beiden Vorgesetzten angegriffen und schwer verletzt. Der gekündigte Arbeitnehmer suchte dann die Abteilung auf, in der er beschäftigt war, und ließ seine Wut an einem Kollegen aus. Auch dieser wurde schwer verletzt.

Der Täter war etwa zwei Jahre lang in dem Unternehmen tätig. Citribel beschäftigt rund 350 Mitarbeiter.

Die Staatsanwaltschaft ist über den Fall informiert, konnte aber noch keine weiteren Informationen geben.