Verbindung zu illegalem russischen Pyramidenspiel entdeckt: VRT setzt FIRE-Doku frühzeitig ab

Der umstrittene Dokumentarfilm FIRE zeigt den Lebensstil von sieben Personen, deren Ambition es ist, finanziell unabhängig zu sein und dank des erworbenen Reichstums so früh wie möglich in Rente zu gehen. Porträtiert wird u. a. ein junger Mann aus Diepenbeek (Provinz Limburg), der schnell zu viel Geld gekommen ist, indem er Kunden für eine betrügerische Online-Plattform anwirbt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Die externe Produktionsfirma Het Konijn hat auf die Ergebnisse der Nachforschungen der VRT-News-Redaktion noch nicht geantwortet.

Der Dokumentarfilm zeigt den jungen Mann, der in einem Hotel in Dubai wohnt. Er sagt, er sei Multimillionär und habe sich vor zwei Jahren zur Ruhe gesetzt. Aus dem Dokumentarfilm ist nicht sofort ersichtlich, wie W.S. sein Geld verdient hat. In einer Szene sieht man ihn an seinem Laptop und zeigt er die Summen, die er an diesem Tag mit "Investitionen" verdient hat. W.S. erwähnt Kryptowährungen und andere nicht regulierte Anlagen.