Air Belgium: Nach 30 Jahren wieder Direktflüge zwischen Brüssel und Südafrika

Dies sind die ersten Direktflüge zwischen Brüssel und Südafrika seit 30 Jahren, wo Air Belgium-CEO Niky Terzakis: „Belgien ist der sechste Handelspartner von Südafrika und fast 200 hiesige Unternehmen haben sich dort niedergelassen oder betreiben Filialen. Und es leben und arbeiten viele Belgier dort.“

Laut Air Belgium fliegen pro Jahr rund 60.000 Passagiere von Belgien aus nach Südafrika, doch bisher mussten sie in Frankfurt, Zürich oder Amsterdam umsteigen. Air Belgium möchte diese Zahl per Direktflug bis 2024 auf bis zu 80.000 Fluggäste ansteigen lassen.

Die Flüge von Brüssel aus nach Südafrika starten Mittwochs und Sonntags jeweils um 19 Uhr 45 und kommen am Tag darauf um 7 Uhr 15 (örtliche Zeit) in Johannesburg an. Danach fliegt die Maschine, eine A330neo von Air Belgium, weiter nach Kapstadt mit einer Landung um 11 Uhr.

Die Rückflüge erfolgen Montags und Donnerstags. Die günstigsten Hin- und Rückflugtickets für diese Flüge kosten 553 € für Johannesburg und 722 € für Kapstadt.