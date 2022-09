Belgiens Premier ist vorsichtig zufrieden, dass Von der Leyen eine Preisdeckelung für Gas zumindest erwähnt

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) zeigte sich nach dem „State of the Union“ zur Lage der Europäischen Union von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorsichtig zufrieden. Die Vorsitzende hatte eine u.a. von Belgien geforderte Gaspreisdeckelung in der EU in ihrer Ansprache zumindest erwähnt.