Club Brügge im Champions League-Rausch: 0:4-Sieg beim FC Porto

Es war ein Traumabend für die Schwarz-Blauen aus Brügge in Porto. Mit 0:4 gewann Club Brügge gegen den gastgebenden FC in der Champions League. Der Club führt jetzt die Tabelle in der Gruppe B mit der vollen Punktzahl alleine an. Mit einem schon nach einer Viertelstunde umgesetzten Strafstoß begann der Abend für die Brügger in Portugal.