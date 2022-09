Corona in Belgien: Nur knapp 700 Covid-Patienten im Krankenhaus - Zweite Booster-Impfkampagne läuft

Die Coronazahlen in Belgien sinken weiter leicht bzw. stagnieren oder steigen leicht in manchen Bereichen. Die Zahl der Ansteckungen ist wieder leicht gestiegen. Täglich werden durchschnittlich rund 1.605 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt derzeit bei 709 Fällen, sinkt also weiter. Aktuell müssen 68 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Über 635.000 Personen erhielten bereits ihre zweite Booster-Impfung.