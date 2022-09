Elternprotest wegen Personalmangel: Immer mehr Kinderkrippen in Flandern schließen tageweise

Eine Gruppe von Eltern aus Brüssel, Gent und Löwen sind am Mittwoch mit ihren Kleinkindern in die belgische Hauptstadt gekommen, um aus Protest gegen den Personalmangel im Kindertagesstätten-Bereich eine Krippe im Landeswohlfahrtsministerium der zuständigen Landesministerin zu improvisieren.

Sie forderten die Ministerin dazu auf, endlich etwas gegen das Problem des Personalmangens zu unternehmen. Es brauche dringend mehr Kleinkindbetreuer und -betreuerinnen in Flandern. Alleine in der Region um Löwen in Flämisch-Brabant fehlen rund 450 Kinderbetreuer.

Die flämische Christdemokratin Hilde Crevits hörte sich die Sorgen der Eltern an und versprach angesichts eines dramatischen Jahres mit tragischen Vorkommnissen in einigen Krippen Besserung und Verstärkung.

Einige Maßnahmen seien bereits ergriffen worden, so die flämische Wohlfahrtsministerin. Doch wirklich zufrieden waren die erbosten Eltern nicht, denn ein Plan sei noch immer kein konkreter Lösungsansatz. Es brauche mehr Betreuungspersonal und dies lieber heute als morgen.