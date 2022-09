Enorm viel Regen: Wettercode orange für mehrere Provinzen in Belgien

Ein wellenartiges Tiefdruckgebiet aus Richtung Skandinavien hat unsere Region erreicht und zieht an diesem Dienstag über unser Land in Richtung Süden hinweg. Gleichzeitig strömt kühle Luft aus Frankreich nach Norden, was hierzulande auch lokal Unwetter auslösen kann.

Lokal gehen innerhalb von 24 Stunden 50 bis 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter herunter und für die südliche wallonische Provinz Luxemburg gilt Code orange sogar bis 2 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Bis zum Abend soll wieder Ruhe an der Wetterfront einkehren. Die Temperaturen liegen am Tage bei 16 bis 20°C.

Neben dem KMI-Code orange hat das belgische Innenministerium für den ganzen Tag die Notrufnummer 1722 aktiviert. Diese soll nur bei Vorkommnissen ohne lebensbedrohlichen Personenschaden bzw. bei materiellen Schäden angewählt werden. Für akute Notfälle gilt weiter die 112, doch diese soll nicht überbelastet werden. Meldungen sind auch über den E-Schalter www.1722.be möglich.

Am Donnerstag verlässt der Regen Belgien wieder, doch es bleibt bewölkt bis in den Nachmittag hinein. Es bleibt dann fast überall trocken bei frischen Temperaturen von höchstens 17°C.