Flanderns Landeshaushalt 2023 im Minus: Steht die Unterstützung von Unternehmen in Sachen Energiekosten in Frage?

„Ich plädiere in der Tat dafür, um nach sehr zielgerichteten Maßnahmen zu schauen, um Menschen und Unternehmen zu unterstützen, um zu sorgen, dass wir die große Besorgnis dort ein bisschen erleichtern können. Doch andererseits können wir das nur in einer verantwortlichen Art und Weise tun, in dem wir auch ein Auge auf den Haushalt haben und um dafür zu sorgen, dass wir da einen gesunden finanziellen Weg zurücklegen. Denn es geht um das gleiche Geld. Es geht auch um das Geld der Leute“, sagte Landesfinanzminister Diepedaele am Mittwochmorgen gegenüber VRT NWS.

Vize-Ministerpräsident und Landesinnenminister Bart Somers (Open VLD, Foto unten) sagte zu den Haushaltszahlen, dass diese eigentlich nicht so schlecht ausfallen würden. In den letzten Monaten sei das Minus als größer angesehen worden. Durch die steigende Inflation sei es so, dass Flandern mehr Einnahmen verbuche.

Und deshalb würde es auch Mittel geben, um die Energiepreise abfedern zu können: „Ich verstehe die Besorgnis des Finanzministers sehr gut. Das ist auch seine Aufgabe. Er muss darüber wachen. Doch ich glaube auch, dass wir dies in einem breiteren Zusammenhang betrachten müssen und wir müssen auch begreifen, dass Unternehmen in Konkurs gehen und dass Leute am Ende des Monats finanziell nicht mehr auskommen. Und dass das schwere Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben wird. Dem müssen wir zuvorkommen.“

