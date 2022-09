Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon: Arbeitsbesuch in Irland

In Dublin traf der flämische Ministerpräsident u.a. den irischen Vize-Premier und Arbeits- und Handelsminister Leo Vardakar und die irische Ministerin für Kultur und Tourismus Catherine Martine.

Doch auch wirtschaftliche Themen wurden in der irischen Hauptstadt besprochen. So besuchte Jambon auch den Hafen von Dublin.

Seit dem Brexit ist das Handelsvolumen im Bereich Export aus Flandern nach Irland deutlich angestiegen. 2021 exportierte Flandern Waren und Güter im Wert von rund 3,11 Mia. € nach Irland, 28,23 % mehr als im Jahr 2020.

Potential „mit beiden Händen greifen“

„Mit einem Handel zwischen Flandern und Irland, der 2021 für gut 20 Mia. € stand, ist deutlich, dass unsere beiden Volkswirtschaften einander viel zu bieten haben. Sowohl Flandern, als auch Irland haben die Folgen des Rückzugs Großbritanniens aus der Europäischen Union gespürt, doch diese Veränderung hat uns auch dichter zusammenrücken lassen“, so Jambon in einer Ansprache vor Flamen, die in Irland leben und arbeiten.

MP Jambon stellte fest, dass Flandern mit seiner geografischen Lage und seinen Seehäfen heute mehr als nur interessant für Irland ist, denn die direkten maritimen Verbindungen nahmen nach dem Brexit deutlich zu. Vor allem der Fusionshafen Antwerpen-Zeebrügge beobachtete mehr Schiffsverkehr zu irischen Häfen.

Viele Transportunternehmen nehmen heute eine etwas längere Fahrzeit mit Fähren in Kauf, um den aufwendigen Zoll- und anderen Kontrollen für die Durchreise an Land durch Großbritannien zu umgehen. Die jährliche so beförderte Frachtmenge stieg denn auch von 3,5 Mio. Tonnen pro Jahr vor dem Brexit auf heute jährlich etwa 5,5 Mio. Tonnen. Hier ist noch Potential, stellte MP Jambon fest: „Und dieses wollen wir mit beiden Händen greifen.“