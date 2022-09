Michel Verschueren, der langjährige Manager des RSC Anderlecht, ist gestorben

Michel Verschueren studierte nach seiner aktiven Zeit als Spieler ein Sportstudium an der Löwener Universität und wurde danach Konditionstrainer bei Eendracht Aalst. Später wechselte er zum Brüsseler Club RWDM Molenbeek, wo er Manager wurde. 1980 zog es ihn nach Anderlecht, wo er ebenfalls leitenden Positionen bekleidete.

Schnell zeigte sich, dass sich Michel Verschueren und der langjährige RSC Anderlecht-Präsident Constand Vanden Stock sehr gut verstanden und ergänzten. „Mister Michel“ wurde auf dem Transfermarkt aktiv und holte Spieler, wie Juan Lozano, Marc Degryse, Luc Nilis, Josip Weber oder Enzo Scifo zum Astridpark im Brüsseler Stadtteil Anderlecht, wohin der Club 1983 umziehen konnte.

Unter Verschueren wurde der RSC Anderlecht 11 Mal belgischer Meister. „Mister Michel“ war übrigens der erste Manager eines belgischen Erstligaclubs, der Business-Seats und eine VIP-Lounge in einem Stadion einrichtete. Verschueren verteidigte seinen Verein und seine stets vehement gegen jegliche Kritik in den Medien und bei den Fans, wobei er immer sachlich und höflich blieb, was seinem Ansehen keinen Abbruch tat.

2003 gab er die Geschicke in die Hände von Herman Holsbeek, der sich nach fraglichen Machenschaften im Rahmen des großen belgischen Fußballskandals vor einiger Zeit verabschieden musste und gegen den Ermittlungen liefen und laufen. Heute ist die Struktur des RSC Anderlecht durch verschiedene Investoren, u.a. dem früheren Spieler Vincent Kompany eine völlig andere Sache als unter „Mister Michel“ und „Monsieur Constant“…