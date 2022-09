Neue Stolpersteine für ermordete jüdische Familien in Antwerpen

In dieser Woche sind in Antwerpen, genauer rund um den Boelaerpark im Ortsteil Borgerhout, vier neue Stolpersteine angelegt worden. Diese goldfarbenen Pflastersteine erinnern an zwei Ehepaare, die 1942 während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurden, wo sie ermordet wurden.

„Sie erinnern an zwei Paare, die an der Gitschotellei und an der Cruyslei wohnten. Chaim Szafran und Hélène Rutzki sowie Jacob Saks und Dora Rutzki (Fotos unten). Die beiden Frauen waren Schwestern. Die beiden Ehepaare sind 1942 nach Auschwitz deportiert worden und wurden dort ermordet“, erzählt einer der Initiatoren, Wilfried Defillet, gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Antwerpen.

Rund 100 Stolpersteine in Antwerpen

„Jacob und Dora konnten ihre Kinder in Sicherheit bringen und konnten sie untertauchen lassen. Ihre jüngste Tochter Dora war damals noch sehr klein. Sie lebt schon ihr ganzes Leben in Kanada. Sie ist gemeinsam mit einem Dutzend Familienmitgliedern nach Antwerpen zur Einweihung der Stolpersteine gekommen. Sie ist inzwischen eine rüstige 80-Jährige.“

Seit 2018 sind in Antwerpen an etwa 50 Stellen rund 100 Stolpersteine angebracht worden. Initiiert werden diese Stolperstein-Legungen stets aufgrund von privaten Initiativen, denn die Stadt Antwerpen gibt lediglich eine Zustimmung für das Einbringen dieser Symbole. „Man muss die Steine auch selbst bezahlen. Sie kosten 132 € und sind echte Handarbeit“, so Defillet.