Armutsbarometer: Die Armen in Belgien sind letztes Jahr noch ärmer geworden

Global gesehen ist die Zahl der Menschen in Belgien, die in Armut leben, im vergangenen Jahr gesunken. Dies ist aus dem aktuellen Armutsbarometer ersichtlich. Doch die, die in Armut leben, sind letztes Jahr noch ärmer geworden. Seit Herbst 2021 steigt die Nachfrage nach Lebensmittelhilfe und Finanz- oder Sozialhilfe. Auch die Anträge auf Schuldenvermittlung werden mehr. Ist dies ein Vorbote einer Krise?