Belgiens Innenministerin stellt die Stilllegung des Kernreaktors Doel 3 infrage

Umstrittener Reaktor

Zudem ist Doel 3 sehr umstritten, denn dieser Reaktor ist seit Jahren in den Schlagzeilen wegen Haarrissen in der stählernen Ummantelung des Reaktors und anderer Schwachstellen am langsam veralteten Material. Doch das scheint die Innenministerin nicht zu beunruhigen. Die flämische Christdemokratin lässt über die sozialen Netzwerke wissen: „Wir müssen in diesen unsicheren Zeiten der Versorgungssicherheit Vorrang einräumen.“ Aus diesem Grunde lasse sie die Nuklear-Aufsichtsbehörde prüfen, ob ein Weiterbetrieb unter Wahrung der Sicherheit möglich sein kann.

Allerdings bleibt Verlinden hier trotzdem vorsichtig. Die geplante Abschaltung sollte vorschriftsmäßig erfolgen, doch sie wolle wissen, ob es irgendwann einmal zu einem Weiterbetrieb kommen könnte. Das bedeutet eigentlich, dass sie den Beginn des Rückbaus der Anlagen verhindern möchte, um die Anlage „stand-by“ zu halten. Bei Engie heißt es dazu, dass man den Rückbau so schnell wie möglich beginnen möchte, um das Strahlenrisiko so gering wie möglich zu behalten. Dies sieht auch das entsprechende gesetzliche Regelwerk so vor.