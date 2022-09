Britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kortrijk unschädlich gemacht

Bei Straßenbauarbeiten ist am Donnerstagmorgen in Kortrijk in Westflandern eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Bis der Kampfmittelräumdienst der belgischen Armee, DOVO, den Sprengkörper entschärfen konnte, mussten zahlreiche Anwohner eine Zeit lang evakuiert werden.