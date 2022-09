Die Justiz ermittelt: Auch ein Mordversuch mit Insulin in einem Seniorenheim in Hasselt?

Die Justiz ermittelt in einem möglichen Fall eines Mordversuches an einer Person im Seniorenheim Gaerveld in Hasselt in der Provinz Limburg. Ein Heimbewohner ist mit einer sehr hohen Dosis Insulin im Blut in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Doch dabei soll es sich nicht um einen Diabetespatienten handeln. Vor dem Hintergrund von Morden und Mordversuchen in einem Pflegewohnheim in Oostrozebeke in Westflandern stellt sich die Frage nach dem Umgang und der Sicherheit bei der Medikamentenausgabe in flämischen Pflegeinrichtungen.