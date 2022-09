Die Stadt Brüssel erwirbt ein Vorkaufsrecht für die Wohnungen im volkstümlichen Altstadtviertel Marollen

Kein Einzelfall

Ein Vorkaufsrecht für Wohnungen und Immobilien, wie das der Stadt Brüssel in den Marollen ist in der Brüsseler Hauptstadt-Region kein Einzelfall. Die Stadt hat ein solches Vorkaufsrecht auch bereits für das sogenannte „Alhambra-Viertel“ im Bereich Lakensestraat und ehemaliges Hafengebiet (an den Kais genannten Straßen) erworben und auch für die Gegens rund um das Wahrzeichen Manneken Pis. So wurde u.a. das „Grand Carmes“-Gebäude gekauft, in dem bald Sozialwohnungen eingerichtet werden. Doch mit solchen Initiativen können auch andere Angebote gestaltet werden, z.B. Einrichtungen für Sport, Jugend, die LGBTQI-Bewegung oder für interkulturelle Projekte oder für Mehr-Generationen-Initiativen.