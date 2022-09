"Elvis lebt!" - Wie ein Flame mit "Deep Fake"-Technologie "Americas’s got talent" begeistert konnte

Unser Video zeigt einen kleinen Ausschnitt aus der Projektion von Chris Umé, der mit seiner Software das Antlitz des jungen Elvis Presley auf einen Schauspieler projizierte. Es handelt sich also nicht um Archivbilder von Elvis aus den 1950er oder 1960er Jahren. Chris Umé will mit seiner Technologie das Publikum erfahren lassen, wie Elvis damals auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn live geklungen hat: „Das ist eine vollständige Version seiner Stimme und zwar synthetisch. Wir können seine Konzerte so neuerfahren, in dem wir ihn ganz einfach zurückholen.“

Chris Umé konnte die Jury im Finale bei „Americas’s got talent“ so sehr mit seiner Projektion begeistern, dass sie aufstand und mitsang. Doch es reichte „nur“ zu Rang 4. Aber, er konnte begeistern und nicht nur die Jury und das amerikanische TV-Publikum.

Nach dem Finale kontaktierte ihn die Gesellschaft „Elvis Estate“, die die Rechte des US-Superstars verwaltet. Sie ist dermaßen begeistert, dass sie sich vorstellen kann, so etwas in Las Vegas vorzuführen, wie Chris Umé gegenüber VRT NWS sagte: „Sie haben und das gestern schon (Mittwochabend in Las Vegas (Red.)) wissen lassen. Das war so toll. Sie sagten, dass es zu einer schönen und langen Zusammenarbeit mit uns kommen wird. Ziel ist, dass wir mit weiteren Projekten kommen. Elvis in Las Vegas, das ist einfach möglich.“