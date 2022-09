Menschenschmuggel mit Flugzeugen: Zwei Privatmaschinen in Westflandern beschlagnahmt

Diese Flugzeuge wurden in einem Hangar in Wevelgem in der Provinz Westflandern beschlagnahmt. Die Schleuser nutzten diese Maschinen vor allem, um Kurden illegal nach Europa zu bringen.

Die „Passagiere“ bestiegen die Flugzeuge in der Türkei und nutzten dazu gefälschte diplomatische Papiere. Offiziell sollte deren Reise in die Karibik führen. Doch sie verließen die Flugzeuge in Europa, wo sie ihre falschen Ausweise und Papiere sofort vernichteten.

Danach beantragten sie in jeweils den Ländern, in die sie geflogen wurden, Asyl oder ein dauerhaftes Bleiberecht. Pro geschleuste Person verlangten die Menschenschmuggler bis zu 20.000 €.