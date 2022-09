744 bestätigte Fälle von Affenpocken in Belgien registriert

In Belgien sind mittlerweile bereits 744 Personen registriert worden, die sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert haben. Nach Angaben des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano handelt es sich bei den Betroffenen um 735 Männer zwischen 16 und 71 Jahrenv, um 4 Frauen und um 2 Kinder. 39 der infizierten Personen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Bisher ist in Belgien noch niemand an Affenpocken gestorben.