Brüsseler Terrorprozess: Die Glasboxen für die Angeklagten müssen abgebaut werden

Beim Brüsseler Schwurgerichtsprozess zu den Terroranschlägen vom 22. März 2022 auf Brüssel und den Flughafen in Zaventem ist am Freitag beschlossen worden, dass die gläsernen Boxen (Foto), in denen die Angeklagten dem Verfahren beiwohnen sollen, entfernt werden müssen. Die Anwälte der Angeklagten hatten gegen diese Boxen protestiert.