Corona in Belgien: Knapp über 700 Covid-Patienten im Krankenhaus - Die Zahlen stagnieren leicht

Die Krankenhäuser in Belgien meldeten in den vergangenen 7 Tagen (9. bis 15. September) durchschnittlich 56 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten täglich. Das ist ein Rückgang um 8 % gegenüber der Vorwoche.

Aktuell (Stand Donnerstag, 16. September) werden in den Krankenhäusern 707 Coronapatienten behandelt, 4 % weniger als vor einer Woche. Von diesen Patienten müssen aktuell 56 Betroffene intensiv behandelt werden - ein leichter Anstieg um 2 %.

Zwischen dem 6. und dem 12. September wurden pro Tag im Durchschnitt rund 1.664 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 registriert. Das entspricht einem Anstieg um 8 % gegenüber dem vorangegangenen Messzeitraum.

Hier ist allerdings zu bemerken, dass diese Zahl höher liegen könnte, denn nicht jeder, der einen positiven Selbsttest ablegt, lässt heute noch einen PCR-Test machen. In diesem Zeitraum wurden täglich etwa 8.750 Tests durchgeführt, 7 % mehr als in der Vorwoche.

Die aktuelle Positivitätsrate liegt bei 20 %. Der R-Wert (Reproduktionswert) in unserem Land liegt derzeit bei 0,97. Ein Wert über 1 bedeutet, dass die Pandemie wieder an Kraft hinzugewinnt, ein Wert unter 1 belegt, dass die Pandemie rückläufig ist.

Die Zahl der Menschen, die in Belgien an einer Covid-19-Erkrankung sterben, bleibt seit einiger Zeit in etwa gleich. In der vergangenen Woche starben in unserem Land täglich durchschnittlich 6 bis 7 Menschen an Corona (+ 15 %). Bis heute sind in Belgien 32.625 Personen an den Folgen von Corona gestorben.

Inzwischen sind in Belgien mehr als 9.255.487 Personen vollständig, d.h. zweimal geimpft. 7.188.114 Personen haben ihre erste Booster-Impfung erhalten. 642.227 Personen haben inzwischen auch eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten.