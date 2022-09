Die Lohnkosten steigen in Belgien höher an, als in den Nachbarländern

Die totalen nominellen Lohnkosten pro geleistete Arbeitsstunde stieg im zweiten Quartal 2022 in Deutschland um 4,7 %, in Frankreich um 3,1 % und in den Niederlanden um 4,1 %. Aber, in den vergangenen Quartalen fiel der Anstieg der Lohnkosten in unserem Land gegenüber diesen Ländern etwas geringer aus, wie Eurostat zudem mitteilt.

Eine Erklärung zu dieser Entwicklung liefert Eurostat allerdings nicht, doch möglicherweise spielt die automatische Indexanpassung der Löhne und Gehälter in Belgien hier eine Rolle. Die Inflation ist schnell angestiegen und die Einkommen folgen dem mit etwa 2 Monaten Verspätung.