Europäischer Fußball: Union und AA Gent gewinnen ihre Partien, Anderlecht spielt unentschieden

Die Union aus dem Brüsseler Stadtteil Sint-Gillies bleibt in der Gruppenphase der Europa League fehlerlos und gewann am Donnerstagabend verdient mit 3:2 gegen Malmö FC aus Schweden. Im Stadion von OHL Löwen (das eigene Stadion von Union ist nicht für europäischen Fußball ausgelegt) geriet Union schon nach 7 durch ein Tor von Joseph Ceesay in Rückstand, doch nur knapp 10 Minuten danach erzielte Christian Burgess den Ausgleich.

Nach einer knappen Spielstunde sorgte Isaac Thelin wieder für die Führung der Gäste, doch innerhalb von nur 2 Minuten erzielten Teddy Teuma (70‘) und Victor Boniface (72‘) die Entscheidung. Danach ließ Union nichts mehr anbrennen. Die Gastgeber hatten die meiste Zeit über die Überhand in dieser Partie, doch die Tore mussten mit harter Arbeit verdient werden, was auch gelang.

In der Gruppe D gewann Sporting Braga mit 1:0 gegen Union Berlin und führt jetzt mit 6 Punkten die Gruppe vor Union Saint-Gilloise mit ebenfalls 6 Zählern an. Der 1. FC Union Berlin ist dritter vor Malmö FF. Beide Mannschaften konnten noch keine Punkte erzielen. Am 6. Oktober spielt Union Berlin in Malmö und die Brüsseler Union muss nach Braga fahren.

Torloses Unentschieden für Anderlecht in Bukarest

Der RSC Anderlecht kam über ein 0:0 beim FCS Bukarest nicht hinaus, brachte aber zumindest einen Punkt mit nach Hause. Die Anderlechter trugen ein schwarzes Trauerband an den Armen, in Gedenken an den legendären früheren RSC-Manager Michel Verschueren, der vor einigen Tagen gestorben ist.

Die Brüsseler hatten mit bisher nur einem Sieg in den letzten Pflichtspielen etwas zu beweisen und sie begannen die Partie mit schnellem Spiel, doch Torchancen kamen dabei nicht herum und wenn, waren sie zu uninspiriert. Nach und nach kamen auch die Gastgeber ins Spiel, doch außer einer Schwalbe von David Miculescu, der dafür Gelb kassierte, kam dabei nichts rum.

Anderlechter Torchancen brachten auch in der zweiten Halbzeit nicht viel und im eigenen Strafraum zeigte Keeper Hendrik Van Crombrugge eine sichere Leistung. Damit führt West Ham United die Gruppe B nach einem 2:3 in Silkeborg mit 6 Punkten an, vor dem RSC Anderlecht mit 4 Zählern. Bukarest ist Dritter mit 1 Punkt und Silkeborg kann noch nichts Zählbares vorweisen.