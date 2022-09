Freiere Hand für Belgiens Großstadt-Bürgermeister im Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität

Das Treffen, das im Egmontpalast in Brüssel stattfand, stand im Zeichen des Kampfes gegen die Drogenkriminalität. Anwesend waren Premierminister Alexander De Croo (Open VLD), Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) und Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sowie u.a. die Bürgermeister von Antwerpen, Brüssel, Charleroi, Gent und Lüttich und auch Vertreter von Justiz, Polizei und Zoll.

Im Laufe der Gespräche wurde deutlich, dass sehr oft illegale Aktivitäten rund um den Drogenhandel und die organisierte Kriminalität in Geschäften und in Gastronomieunternehmen abgewickelt werden. Aus diesem Grunde gebe man den Bürgermeistern die Möglichkeit, solche Lokale schneller zu schließen. Damit könne man gezielt gegen Drogenhandel und Geldwäsche vorgehen und auch präventiv reagieren, so Bundesinnenministerin Verlinden.

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA), dessen Stadt seit Jahren ein Zentrum des Drogenhandels ist und wo seit geraumer Zeit ein Krieg zwischen Drogenbanden für Unruhe sorgt, forderte neben diesem Instrument mehr gezielte finanzielle Mittel und mehr Polizei für seine Stadt und für die Hauptstadt Brüssel. Wenn solche Mittel über ganz Belgien verteilt würden, so De Wever, reiche es nicht für ein gezieltes Vorgehen in Antwerpen und Brüssel: „Wenn jeder ein Häppchen bekommt, kommen wir nicht weit.“

Die Befugnis liegt bei den Bürgermeistern

De Wever hofft zudem, dass die Regelung zu den neuen Möglichkeiten nicht zu kompliziert werden, doch Innenministerin Verlinden bemerkte in diesem Zusammenhang, dass man die bestehenden Gesetze respektieren müsse und dass genau darauf der Staatsrat achten werde: „Wir dürfen nicht diskriminieren und aus einem Bauchgefühl heraus vorgehen. Sonst sagt der Staatsrat, dass dies kein gesetzliches Mittel ist. Man muss also mit bestimmten Modellen Aktivitäten untersuchen, doch die Macht liegt hier bei den Bürgermeistern und ihrer Beschlussbefugnis. Sie wählen also selbst aus, welche Aktivitäten das sind.“

Am Rande des Treffens wurde deutlich, dass noch im Laufe dieser Regierungsperiode 310 Mio. € in die Polizei investiert wird, mit dem Ziel, die lokale und die Bundespolizei zu verstärken und die internationale Zusammenarbeit zu intensivieren. Zudem fließen 79 Mio. € in die Finanzierung von neuen Technologien (Stichwort i-Polizei) und weitere 20 Mio. €, um die Digitalisierung bei der Polizei zu beschleunigen.