Kernkraft in Belgien: Kann die Demontage des Meilers Doel 3 verschoben werden?

Doch Belgiens Innenministerin Verlinden wollte prüfen lassen, ob der Rückbau nicht vielleicht verschoben oder ausgesetzt werden kann (siehe nebenstehenden Beitrag), um irreversible Entscheidungen zu verhindern. Vielleicht, so die Ministerin am Donnerstag in „Terzake“, könne man sich ja angesichts der Energiekrise mit Kraftwerksbetreiber Engie auf einen möglichen Weiterbetrieb einigen.

Die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC hat den Vorgang bzw. die Anfrage der Ministerin geprüft und teilte nach Angaben der Ministerin mit, dass eine Änderung der Pläne zum Rückbau von Doel 3 möglich ist. Dabei werde die nukleare Sicherheit maximal berücksichtigt, so Verlinden.

Die Atomaufsichtsbehörde sieht die Sache nuancierter…

Bei der Atomaufsichtsbehörde FANC hält man allerdings ein Aufschieben der Demontage von Doel 3 nicht für ein Zeichen von „guter Politik“. Durch die sehr späte Anfrage von Innenministerin Verlinden könne ein Herausschieben des Abbaus „eine Gefahr für die nukleare Sicherheit darstellen“, wie in einer Erklärung der Behörde zu lesen ist, die VRT NWS vorliegt. Dies ist eine völlig andere Sichtweise als die der Ministerin.

In der Erklärung der FANC heiß es: „Die FANC kann nicht garantieren, dass ein spätes und unvorbereitetes Scenario einige Tage vor dem definitiven Stopp von Doel 3 kein Risiko für die nukleare Sicherheit darstellt.“ Eigentlich bedeutet dies das völlige Gegenteil von dem, was die Innenministerin am Donnerstag und am Freitag zu diesem Thema sagte.